شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك يطالب جلال بتقييم اللاعبين وتحديد أسماء الراحلين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب مرتضى منصور رئيس الزمالك من خالد جلال المدير الفني الجديد بتقييم مستوي اللاعبين خلال الفترة القادمة، وتقديم تقرير وافي عن حالة كل لاعب، قبل تحديد مصير اللاعبين الراحلين عن القلعة البيضاء في الصيف القادم.

ويحاول مسئولو الزمالك معرفة اللاعبين الراحلين عن ميت عقبة من أجل تسويقهم جيداً والتحضير للموسم المقبل، حتي يحقق النادي مكاسب مالية من جراء التفريط فيهم.

وطالب رئيس الزمالك من المدير الفني تحديد أسماء الراحلين في الفترة القادمة من أجل معرفة احتياجات الجهاز الفني للفترة القادمة.