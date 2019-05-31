شكرا لقرائتكم بعد صدمة "فيفا".. لجنة الحكام تتقدم بتظلم جديد ضد إيقاف جريشة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أعلنت لجنة الحكام المصرية عن تقدمها بتظلم جديد إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم لرفع الإيقاف الذي تم توقيعه لمدة ستة أشهر على الحكم الدولى المصرى جهاد جريشة بعد إدارته لذهاب الدور النهائى لأبطال الدورى الأفريقى.

كان الاتحاد الأفريقى "كاف" قد أصدر بيانا أعلن فيه قرار لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى بإيقاف الحكم المصرى لمدة 6 أشهر بحجة الأداء الضعيف فى إدارته لمباراة الترجى والوداد فى ذهاب نهائى دورى الأبطال الأفريقى الذى انتهى بالتعادل 1/1.

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يذكر أن لجنة الحكام المصرية تقدمت بإلتماس منذ عدة أيام لرفع الإيقاف عن جهاد جريشة، إلا أنه فؤجئت اليوم باستبعاد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" للحكم المصرى من كأس العالم للشباب المقامة حالياً فى بولندا على خلفية قرار إيقافه من قبل "كاف"، على أن يعود الحكم الدولي للقاهرة خلال الساعات المقبلة.