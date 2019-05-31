شكرا لقرائتكم حسين الشحات ينشر صورته مع يوسف الشريف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر حسين الشحات جناح الأهلى ، عبر صفحته بموقع تويتر، صورة تجمعه مع الفنان يوسف الشريف ، خلال تواجدهما فى احدى المناسبات سويا . وعلق الشحات على الصورة بوضع "قلوب" علامة على العلاقة الطيبة التى تجمع اللاعب مع الفنان . Advertisements يذكر أن حسين الشحات تعافى من الإصابة التى لحقت به مؤخرا بشد فى عضلة السمانة .

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