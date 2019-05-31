شكرا لقرائتكم فيفا يستبعد جهاد جريشة من تحكيم مباريات كأس العالم للشباب في بولندا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إستبعاد الحكم المصري جهاد جريشة من إدارة مباريات بطولة كأس العالم للشباب المقامة حالياً في بولندا.

ذكرت صفحة " Africans Got Football" المتخصصة في شئون أخبار الكرة الافريقية بموقع "فيس بوك"، أن قرار الاتحاد الدولي بإستبعاد جهاد جريشة من إدارة مباريات بطولة كأس العالم للشباب جاء بالتشاور مع مسئولي الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف".

يذكر أن "الكاف"، قرر إيقاف الحكم المصري جهاد جريشة لمدة 6 شهور بسبب قراراته التحكيمية في مباراة الذهاب بنهائي دوري ابطال افريقيا بين الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي التي أقيمت الجمعة الماضية بمدينة "الرباط" المغربية.

Advertisements

وكان جهاد جريشة ألغى هدفًا للوداد سجله أيوب عملود بعد احتساب خطأ ضد إسماعيل الحداد بعدما لمست الكرة يده داخل منطقة جزاء الترجى مع نهاية الشوط الأول، بعد الرجوع لتقنية الفيديو، كما تغاضى عن احتساب ركلة جزاء فى الشوط الثانى بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وقدم الاتحاد المغربي لكرة القدم شكوى رسمية لدى "الكاف" ضد الحكم المصري جهاد جريشة مما أدى إلى إيقافه.