شكرا لقرائتكم غرائب الألعاب .. تعرف على رياضة "رمى الأقزام"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياضة لا تقتصر على ألعاب بعينها تلك التى نعرفها عبر الشاشات أو التى نتابعها من خلال الأخبار المقروءة والمسموعة، بل هناك ألعاب أخرى يكاد لا يعرفها الكثير منا، نظرا لغرابتها أو لعدم ممارستها فى مصر.

نلقى الضوء على هذه الرياضات من خلال التقرير التالى..

رمى الأقزام

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هى رياضة غريبة ، يتم ممارستها فى بعض دول العالم ، ويتم فيه إلقاء الأقزام على أبسطة خاصة باللعبة ، و من يرمى القزم لمسافة أبعد يكون هو الفائز فى السباق .

بدأت هذه الرياضة عن طريق البحارة الاستراليين حيث انهم اول من ابتكر هذه الرياضة للتسلية ، و اشتهرت فى امريكا فى الثمانينات ، ونظرا لانها تصنف ضمن الالعاب الجنونية ، لانها تعرض حياة الأقزام إلى الخطر ، فحظرت ولاية فلوريدا هذه المنافسات بخطورتها و اعتبارها مهينة لشخص القزم