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كلوب يهنئ شالكه بتعاقده مع ديفيد فاغنر

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جدة - بواسطة طلال الحمود - هنأ المدير الفني لنادي الإنجليزي لكرة القدم، يورغن كلوب، نادي شالكه الألماني بعد تعاقده مع زميله القديم ديفيد فاغنر لتولي المهمة الفنية للفريق.

وقال كلوب يوم الجمعة في تصريحات لشبكة "سبورت1" التلفزيونية قبل مباراة ليفربول أمام توتنهام يوم السبت في نهائي بطولة : قد لا يسعد هذا الكلام أصدقائي في دورتموند ولكن شالكه حصل على مدرب جيد.

ووقع فاغنر (47 عاما)، الذي درب مؤخرا نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي، على عقد لتدريب شالكه لمدة ثلاث سنوات.

وأضاف كلوب قائلا: دافي دائما ما كان يحتفظ بعلاقة وطيدة مع شالكه، حيث إنه لعب هناك، إنها خطوة كبيرة بالنسبة له، إنه نادٍ كبير، يذكر أن كلوب لعب بجوار فاغنر في نادي ماينز.

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