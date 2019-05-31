منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 .. أماكن حجز بطاقة مشجع موقع تذكرتي “tazkarti”

تستمر منافذ بيع تذاكر مباريات الأمم الأفريقية حتى اليوم عملها في إطار المواعيد الرسمية لها في شهر رمضان المبارك، حيث تقوم بالعمل منذ العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصر، ومن الثامنة مساءا بعد الإفطار حتى الواحدة صباحا. وكان هذا الأمر وفقا لما حددته اللجنة المختصة بتنظيم البطولة على أن التذاكر يتم استلامها من مختلف الأماكن سنوضح إليكم.

منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019

مع اقتراب فعاليات بطولة الأمم الإفريقية 2019، التي تقام في مصر في من يوم 21 يونيو 2019 المقبل، فقد قامت اللجنة المنظمة للبطولة بتفعيل رابط إلكتروني عبر موقع تذكرتي tazkarti لحجز بطاقة مشجع، كما تم تفعيل أماكن بيع تذاكر مشجع، لجميع الدرجات، ونقدم لكم بموقع عرب نيوز، أماكن بيع تذاكر مباريات أمم أفريقيا 2019 للدرجة الأولى، والثانية، والثالثة.

أماكن بيع تذاكر الدرجة الأولى

حيث تباع التذاكر الخاصة بالدرجة الأولى في مختلف الفروع الخاصة بشركة أورنج للخطوط المحمولة، وتكون تلك الفروع في الهرم والمقطم والمعادي والرحاب ووسط البلد والدقي والزمالك والعباسية ومصر الجديدة ومدينة نصر، بالإضافة إلى شبرا والسادس من أكتوبر وسوف يتم بيعها أيضا في محافظات أخرى وهي الإسكندرية والإسماعيلية والسويس.

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أماكن بيع تذاكر الدرجة الثانية

بينما التذاكر الخاصة بالدرجة الثالثة والثانية فسوف يتم تداولها في مختلف مراكز الشباب والتي منها ما يلي:

مركز شباب الجزيرة

مركز شباب الأولمبي المعادي

مركز شباب الشيخ زايد في الإسماعيلية

نادي منتخب السويس الحي السادس في أكتوبر

نادي الشمس

نادي أصحاب الجياد في سموحة.

بالإضافة إلى ذلك فقد تم تخصيص رقم للخط الساخن من أجل الرد على مختلف الاستفسارات الخاصة بشراء التذاكر وتداولها، حيث يتم الاتصال من خلال الرقم الآتي: 15355

أخر أخبار موقع تذكرتي

وكان موقع تذكرتي المختص بحجز تذاكر مباريات الأمم الأفريقية، قد أعلن بالشكر الكبير إلى جميع الجماهير المصرية التي بالفعل تقدمت من أجل حجز التذاكر الخاصة بالبطولة، وهذا الأمر أدى إلى حجز تذاكر بعض الدرجات بشكل كامل، بالإضافة إلى أن الأمر أثار الدهشة على مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة لوجود بعض من الشكاوى من عدم وجود التذاكر، ولكن كانت الشركة قد أعلنت التزامها الكامل بطريقة حجز التذاكر، من خلال الرقم القومي من الموقع الالكتروني من أجل الحصول على جميع التذاكر، وبالتالي فقد طلبت أيضا من المشجعين الالتزام بالحجز من خلال الموقع، كما أعلنت الشركة التزامها الكامل بحضور الجماهير في الأماكن المخصصة لهم.