شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وأرقام.. كشف حساب جروس بعد رحيله عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، عن قيادة الفريق الأبيض، بعد تعادل الفريق مع نظيره الإنتاج الحربى، بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الخميس، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ 31 من مسابقة الدورى الممتاز، ليُعلن مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، رحيل المدرب السويسرى عقب انتهاء عقده مع الأبيض بنهاية مايو الجارى، وتعيين خالد جلال، مديرًا فنيًا للفريق لاستكمال المهمة الفنية مع ابناء ميت عقبة.

يستعرض ”الخليج 365” كل ما قدمه جروس فى القيادة الفنية للزمالك قبل رحيله رسميًا عن الأبيض..

- جروس يقود الزمالك فى 53 مباراة خلال 334 يومًا

تولى جروس قيادة الزمالك منذ 334 يومًا، قاد الأبيض خلالهم فى 53 مباراة، بواقع 30 مباراة فى الدورى و16 مباراة فى الكونفدرالية و4 مباريات فى البطولة العربية ومباراتين فى كأس مصر، ومباراة فى السوبر المصرى السعودى.

حقق الزمالك مع جروس 31 فوزا بواقع 20 انتصارا فى الدورى و7 انتصارات فى الكونفدرالية وفوزين فى كأس مصر وفوز فى البطولة العربية وفوز فى السوبر المصرى السعودى.

فيما تعادل الزمالك 14 تعادلا مع جروس، بواقع 6 تعادلات فى الدورى، ومثلهم فى الكونفدرالية، وتعادلين فى كأس زايد، فى حين هُزم الزمالك مع جروس فى 7 مباريات فقط، بواقع 3 هزائم فى الدورى، ومثلهم فى الكونفدرالية، وهزيمة وحيدة فى كأس زايد، وجاءت أكبر هزيمة للأبيض معه أمام جورماهيا الكينى بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية.

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- الزمالك يمنح جروس أول بطولة قارية فى مشواره التدريبى - الزمالك يمنح جروس أول بطولة قارية فى مشواره التدريبى منح الزمالك أول بطولة قارية للسويسرى جروس فى مسيرته التدريبية، بعدما توج بلقب الكونفدرالية الأفريقية، حيث لم يسبق له التتويج بأى بطولة قارية من قبل، بعدما حقق بطولة الدورى السويسرى مرتين مع جراسهوبر و4 مرات مع بازل، وكأس السوبر السويسرى مرة مع جراسهوبر، و4 مرات مع بازل.

حقق جروس أكبر فوز مع الزمالك، على حساب القطن التشادى بسباعية نظيفة، فى بداية مشوار الفريق فى بطولة الكونفدرالية.

فيما سجل لاعبو الزمالك 88 هدفًا هذا الموسم، بواقع 59 هدفا فى الدورى، و3 فى كأس مصر، وهدفين فى السوبر المصرى السعودى، وهدفين فى كأس زايد، و22 هدفا فى بطولة الكونفدرالية.

استقبل الزمالك مع جروس 39 هدفًا بواقع 26 هدفًا فى الدورى و10 أهداف فى الكونفدرالية وهدفين فى كأس زايد للأندية العربية وهدف فى السوبر المصرى السعودى.