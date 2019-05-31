شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. مركز شباب محمد صلاح خارج الخدمة فى تغطية نهائى دورى أبطال أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد العزيز البمبي رئيس مجلس ادارة مركز شباب محمد صلاح علي أن مجلس إدارة المركز اتخذ قرارا جماعيا بعدم تنظيم اي احتفالات اثناء مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول الانجليزي وتوتنهام، والمقرر لها العاشرة من مساء غدا السبت، لقراءة التفاصيل اضغط هنا:

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