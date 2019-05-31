شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تتقدم بتظلم جديد للكاف بسبب إيقاف جهاد جريشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت لجنة الحكام المصرية بتظلم جديد إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم لرفع الإيقاف الذي تم توقيعه لمدة ستة أشهر على الحكم الدولى المصرى جهاد جريشة، بعد إدارته لذهاب الدور النهائى لأبطال الدورى الأفريقى.

وكان الاتحاد الأفريقى "كاف" قد أصدر بيانا أعلن فيه قرار لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى بإيقاف الحكم المصرى لمدة 6 أشهر بحجة الأداء الضعيف فى إدارته لمباراة الترجى والوداد فى ذهاب نهائى دورى الأبطال الأفريقى الذى انتهى بالتعادل 1/1.

كانت لجنة الحكام المصرية قد تقدمت بالتماس منذ عدة أيام لرفع الإيقاف عن جهاد جريشة.

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استبعد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" منذ ساعات الحكم الدولى المصرى جهاد جريشة من كأس العالم للشباب المقامة حالياً فى بولندا على خلفية قرار إيقافه من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، على أن يعود الحكم الدولي للقاهرة خلال الساعات المقبلة.