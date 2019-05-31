شكرا لقرائتكم خبر عن أحدثهم مختار مختار.. هل يقبل الأهلى 4 هدايا من أبنائه ويتوج بطلا للدوري؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى النادى الأهلى خلال مشوار بطولة الدوري العام هذا الموسم هدايا كثيرة من أبنائه المدربين فى الأندية الأخرى عن طريق تعطيل مسيرة الزمالك، وإفقاده نقاط مؤثرة فى صراعه النارى مع المارد الأحمر للتتويج بالدوري.

أحدث هدية تلقاها الاهلى كانت من مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى، الذى استطاع بالتخصص عرقلة فريق نادي الزمالك، حيث استطاع قيادة الانتاج الحربى لإيقاف انتصارات الفريق الأبيض بالدوري، والمنتشي بتتويجه بالكونفدرالية الأفريقية قبل أيام قليلة ماضية.

وخسر الزمالك أمام أبناء الأهلى 8 نقاط كاملة لصالح عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون بعد التعادل معه 2/2 ومع حسام حسن المدير الفنى لبيراميدز وقتها بالتعادل 3-3، وأمام على ماهر المدير الفنى لسموحة انذاك بالتعادل 1-1 وأخيراً أمام مختار مختار المدير الفنى للانتاج الحربى بالتعادل 1-1 .

وأًصبح الصراع على أشده على لقب الدوري ، الأهلي في الصدارة بـ 74 نقطة من 32 مباراة ويتبقى له مواجهتي المقاولون العرب والزمالك، بينما الفارس الأبيض رصيده 67 نقطة من 30 مباراة ويتبقى له مواجهات حرس الحدود والجونة والإسماعيلي والأهلي.

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وهبط النجوم والداخلية رسميًا إلى الدرجة الثانية، ولم يتحدد الطرف الثالث، فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من نادى للهروب إلى منطقة الأمان، بينما انحصرت الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".