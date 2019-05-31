شكرا لقرائتكم خبر عن جروس أحدث ضحية.. الإنتاج الحربى تخصص "قطع عيش" المدربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك لقائمة المدربين التى تسبب الانتاج الحربى فى نهاية مشوارهم مع أنديتهم، بعدما أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك عن رحيل جروس بعد التعادل أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق، في إطار صراعه مع الأهلي على لقب الدوري.

وبذلك يواصل الانتاج الحربى مع مدربه المخضرم مختار مختار رحلة إنهاء مشوار بعض مدربى الأندية الأخرى فى ظاهرة لافتة للنظر بدأت منذ الموسم الماضى.

الضحية الأولى للإنتاج الحربى، كان خالد القماش المدير الفنى للرجاء بعد أن حقق أبناء مختار مختار الفوز بهدفين دون رد على الفريق المطروحى فى الجولة الرابعة للدورى الموسم الماضى ليعتذر القماش عن استكمال رحلته مع الرجاء .

وعندما وصل قطار الدورى الموسم الماضى للمحطة السادسة كان هانى رمزى المدير الفنى للاتحاد السكندرى وقتها هو الضحية الثانية للإنتاج الحربى بعدما قرر مجلس إدارة زعيم الثغر إقالته من تدريب الفريق عقب التعادل مع العجلات الحربية بهدف لكل فريق .

Advertisements

وأعلن مجلس الاتحاد السكندرى قبول اعتذار الإسبانى ماكيدا مديره الفنى وقتها عقب الخسارة من الإنتاج بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة 23 للدورى الموسم الماضى

وواصل الانتاج الحربى هوايته فى الاطاحة بالمدربين بعدما أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك نهاية مشوار كريستيان جروس المدير الفني للفريق بشكل رسمي وتعيين خالد جلال بدلا منه، وذلك بعد التعادل مع أبناء مختار مختار.

الصراع أصبح على أشده على لقب الدوري، الأهلي في الصدارة بـ 74 نقطة من 32 مباراة ويتبقى له مواجهتي المقاولون العرب والزمالك، بينما الفارس الأبيض رصيده 67 نقطة من 30 مباراة ويتبقى له مواجهات حرس الحدود والجونة والإسماعيلي والأهلي.