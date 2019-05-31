سوبر كورة يكشف سيناريوهات الأهلى المتوقعة فى اجتماعه الطارئ غداً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال الغموض يسيطر على موقف النادى الأهلى فى أزمة استكمال مباريات الدورى والكأس بالموسم الحالى أو الانسحاب، وهو ما سيتم حسمه فى اجتماع مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب غدا السبت، ويدرس الأهلي سيناريوهين قبل إصدار قراره في اجتماعه الطارئ غداً السبت، لمعرفتهما اضغط هنا:

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