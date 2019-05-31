شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تغيّر موقف الأهلي بشأن استكمال بطولة الدورى عقب تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربى أمس؟.. سؤال طره العديد من المتابعين والمهتمين بالشأن الرياضى، خاصة أن تعادل الأبيض مع الإنتاج يصب فى مصلحة الأهلي الذى يتبقى له مباراتا المقاولون العرب والزمالك، وهو ما نُلقى الضوء عليه فى السطور التالية..

س: ما هى آخر مستجدات موقف الأهلي بشأن استكمال الدورى؟

ج:مجلس الإدارة سيعقد غداً، السبت، جلسة تكمليلية للاجتماع الطارئ الذى عُقد الجمعة الماضى لمناقشة موقف النادى من بطولة الدورى، بعدما أعلن المجلس فى اجتماعه الأخير أنه لن يستكمل بطولة الدورى حال تأجيل مباريات الفريق لما بعد امم افريقيا 2019.

س: ماذا عن أهم قرارات مجلس الأهلي فى اجتماعه السابق؟

ج:عدم استكمال مسابقة الدورى حال تأجيل أى من مباريات النادى إلى ما بعد بطولة امم افريقيا وحفظ حق النادى الأهلي المشروع فى الحصول على فترة راحة كافية بين الموسم الحالى والقادم، بما يضمن راحة لاعبيه وقيام النادى بالتجهيزات الفنية والإدارية المناسبة للموسم الجديد تفاديًا لما تحمله الأهلي وحده دون غيره خلال السنوات الثلاث الماضية ولاعبيه وجماهيره من تبعات كثيرة بسبب تلاحم المواسم على نحو غير مسبوق فى العالم.

كما قرر المجلس عدم خوض بقية مباريات الدورى إلا بعد الانتهاء من إقامة كل المباريات المؤجلة لكافة الفرق قبل انطلاق مباريات الأسبوع الـ34 للدورى قياساً بما جرى مع الأهلي بخصوص العامل الزمنى عند أداء مبارياته المؤجلة فى السابق، ورفض إقامة مباريات الأسبوع الأخير للدورى إلا فى وقت واحد بما يضمن العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية، سواء فى المقدمة أو التى تصارع من أجل البقاء.

وكذلك عدم الممانعة فى أداء المباريات المؤجلة من كأس مصر خلال الفترة التى تقام فيها المباريات المؤجلة من بطولة الدورى، طالما هناك رغبة لدى اتحاد الكرة لاستكمال المسابقتين هذا الموسم.

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ومطالبة اتحاد الكرة بالإعلان عن جدول ثابت لجميع المباريات المتبقية فى بطولتى الدورى والكأس يحقق العدالة بين الجميع ولا يتم تغييره فى اللاحق لأى سبب، خاصة أن الأندية تحتاج إلى وقت كاف للتجهيز والأعداد للموسم الجديد.

س: وماذا عن موقف الأهلي الحالى قبل ساعات من اجتماع الغد؟

ج: هناك تمسك واضح من قبل المجلس بشأن موقفه تجاه هذه الأزمة، وتمسك مسئولو الأهلي بموقفهم الرافض لتأجيل مباريات الفريق لما بعد أمم أفريقيا التى تنطلق فى مصر 21 يونيو الجارى.

س: وهل تغيّر موقف الأهلي بشأن استكمال الدورى بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج أمس؟

ج: وفقاً للمعلومات الواردة من القلعة الحمراء، فإن مجلس الأهلي ثابت على موقف ولم يتغيّر بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربى، لأن نتيجة الخصم لا تعنى مسئولى القلعة الحمراء بقدر ما يهمهم الحفاظ على حقوق النادى وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

س: وماذا عن شكل المنافسة على لقب الدورى؟

ج: الأهلي يحتل قمة المسابقة حالياً برصيد 74 نقطة ولديه مباراتين فى المسابقة أمام المقاولون العرب والزمالك، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ67 نقطة وله 4 مباريات أمام حرس الحدود والجونة والإسماعيلي والأهلي.