شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوضح سبب التدريب اليومى رغم عدم الارتباط بمباريات رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر فى الجهاز الفنى للأهلى أن الفريق يتدرب يومياً رغم عدم وجود ارتباطات حالية فى أية مسابقة كروية، حتى يكون الفريق جاهزاً، تحسباً لتحديد مواعيد مباريات الأهلى فى أى وقت.

وشهدت الفترة الماضية حالة من الجدل بين الأهلى واتحاد الكرة على خلفية التأجيلات فى بطولة الدورى، ويتمسك مسئولو الأهلى بموقفهم الرافض لتأجيل مباريات الفريق لما بعد أمم أفريقيا التى تنطلق فى مصر 21 يونيو الجارى، ويرفض المجلس التراجع عن القرار الذى سبق وتم اتخاذه الجمعة الماضى بعدم استكمال مسابقة الدورى حال تأجيل أى مباراة للفريق لما بعد أمم أفريقيا.

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وأكد المصدر أن مجلس الإدارة اتفق مع الجهاز الفنى للفريق على خوض تدريبات يومية لأنه من الوارد_ ولو بنسبة ضعيفة للغاية_ استكمال بطولة الدورى بدون اللاعبين الدوليين، موضحاً أن الفريق سيتدرب لحين وضوح الرؤية بشأن موعد أول مباراة رسمية للفريق حيث سيُحدد الجهاز الفنى وقتها فترة الراحة الكافية للاعبين بعد موسم طويل وشاق.

ويتدرب الأهلى بشكل يومى عقب مباراة الإسماعيلى التى اقيمت الأربعاء قبل الماضى وانتهت بالتعادل بهدف لمثله قبل أن يمنح لاسارتى المدير الفنى اللاعبين راحة لمدة اليوم وغداً على أن يعود للتدريبات الأحد المقبل.