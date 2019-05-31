شكرا لقرائتكم خبر عن لو كنت ممثل تتمنى تبقى مين؟.. مصطفى كيجو نجم سلة الزمالك: أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يمتلك نجوم الرياضة شهرة لا تقل عن نجوم الفن، خاصة أن كلاهما يمتلك الحس الفنى ولكن كل فى موهبته.

الخليج 365 وجه سؤالا لأبرز نجوم الرياضة وهو، لو كنت ممثل كنت تتمنى تبقى مين من نجوم الفن؟.



كيجو

مصطفى كيجو، لاعب فريق كرة السلة بنادى الزمالك، قال إنه يتمنى أن يكون أمير كرارة لأنه يحبه جدااا، خاصة فى دروه فى مسلسل كلبش، قائلا، "ده باشا مصر".