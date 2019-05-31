شاهد.. حسين الشحات ويوسف الشريف فى صورة واحدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر حسين الشحات، لاعب النادى الأهلى، صورة عبر صفحته على تويتر، تجمعه بالفنان يوسف الشريف أثناء حضورهما إحدى المناسبات. وعلق حسين الشحات على الصورة بوضع "قلوب" علامة على العلاقة الطيبة التى تجمعه بالفنان الكبير. يذكر أن حسين الشحات تعافى من الإصابة التى لحقت به مؤخرا بشد فى عضلة السمانة .

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