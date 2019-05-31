شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى: مختار مختار "قصة نجاح" ونرفض رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أشرف عامر، رئيس الإنتاج الحربى، أن مختار مختار المدير الفنى لفريقه مرتبط بتعاقد مع النادى يمتد للموسم المقبل، رافضاَ فكرة رحيله لأى سبب.

وقال أشرف عامر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "مختار مختار قصة نجاح داخل الإنتاج الحربى ولن نفرط فيه مهما حدث، فهو مرتبط معنا بتعاقد مستمر، والأهم أنه يشعر بالراحة ويحقق أفضل النتائج، فلماذا ننهى هذه الملحمة".

وأضاف رئيس الإنتاج الحربى، "فى أسوأ الظروف ومع النتائج المتراجعة فى الدور الثانى للفريق لم نفكر لحظة فى رحيل مختار مختار، نثق فى قدراته ونمنحه كل الصلاحيات ونؤمن أنه سيحقق أفضل النتائج".

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وعن مباراة الزمالك، قال أشرف عامر، "قدمنا مباراة كبيرة كنا فيها الأقرب للفوز لولا سوء التوفيق الذى لازم اللاعبين فى نهاية المباراة، ولكن الأهم أن الهدف تحقق فلقد عانينا الدور الثانى من اللعب خارج ملعبنا ومن الإصابات التى خطفت أبرز نجومنا".

ونجح الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار فى التعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق مساء الخميس فى اللقاء المؤجل من الجولة 31 للدوري ليضمن البقاء بشكل رسمى فى المسابقة .

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكهم 42.