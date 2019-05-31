محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
استقرت إدارة الزمالك على تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق والذي سيتولى ناصية الأمور في الفريق بعد رحيل السويسري كريستيان جروس.
وأعلن رئيس الزمالك عن رحيل المخضرم السويسري جروس بعد نهاية عقده اليوم الجمعة وذلك عقب التعادل مع الانتاج الحربي بهدف لكل فريق في المباراة المؤجلة من الجولة 31 من عمر الدوري الممتاز.
وعلم يلا كورة أن جلال طلب من إدارة الزمالك تواجد نبيل محمود في الجهاز المعاون وذلك في منصب المدرب العام وذلك من خلال الجلسة التي يعقدها جلال مع رئيس النادي.
كما استقر جلال على أن يكون أمير عزمي مجاهد وتامر عبد الحميد في منصب المدرب المساعد على أن يتولى أيمن طاهر مهمة تدريب حراس المرمى كما سيتواجد مدرب أحمال تركي.
وقال مصدر في النادي أنه هناك خلاف على تواجد تامر عبد الحميد ولم تتضح الصورة بشأنه.
وكان جروس قد قاد الزمالك للفوز بكأس الكونفيدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر يكشف .. ملامح تشكيل الجهاز الفني للزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.