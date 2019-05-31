الزمالك يفقد محمد إبراهيم أمام حرس الحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

تأكد غياب محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك عن مباراة فريقه المقبلة أمام حرس الحدود في الدوري المصري الممتاز بسبب الإيقاف.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة أمس الخميس أن يواجه الزمالك فريق حرس الحدود يوم الإثنين المقبل 3 يونيو في الدوري على ملعب المكس بالإسكندرية.

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وحصل إبراهيم على الإنذار الثالث في مباراة فريقه أمام الانتاج الحربي الأخيرة، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين للمسابقة، والذي انتهى بالتعادل (1-1).

ورفع الزمالك رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثالث من 30 مباراة خاضها، بفارق سبع نقاط خلف الأهلي متصدر الترتيب بعد خوض 32 مباراة، وضمن الإنتاج الحربي البقاء بالدوري رسميا.

يذكر أن صاحب الـ27 عامًا شارك بصورة أساسية أمام الإنتاج في ظل إيقاف لاعب الوسط طارق حامد، وستشهد المباراة المقبلة عودة طارق حامد وعمر السعيد وبهاء مجدي بعد انتهاء إيقافهم.