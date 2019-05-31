أول طلب لخالد جلال من مرتضى منصور بعد تعيينه مديرا فنيا

يتواجد حاليا خالد جلال المدير الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك داخل مقر القلعة البيضاء منتظرا رئيس الزمالك ونجله أمير المشرف العام على فريق الكرة من أجل الاجتماع بهم بعد تعيينه امس مديرا فنيا للفريق

وسوف يتم خلال الاجتماع تفاصيل العمل خلال الفترة المقبلة وحسم ملف الجهاز المعاون الجديد

وسوف يطلب خالد جلال من رئيس الزمالك تعيين نبيل محمود مدربا عاما بعد الاستقرار على توليه رسميا وتامر عبد الحميد مدربا مساعدا وان يتواجد ايمن طاهر مدربا للحراس