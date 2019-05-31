رسميًا.. الفيفا يستبعد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم " الكاف "، استبعاد جهاد جريشة الحكم الدولي من بطولة كأس العالم للشباب. العالم للشباب. وجاء قرار الاستبعاد على خلفية إيقاف جريشة من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف "، لمدة 6 شهور، والذي برره الموقع الرسمي للكاف بأدائه السيئ في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد والترجي.

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