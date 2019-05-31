عمرو أديب: على الأهلي أن يشكر الزمالك لإهدائه الدوري

طالب عمرو أديب الإعلامي بقناة "MBC مصر"، النادي الأهلي بشكر الزمالك على ما قدمه له من تسهيلات لحصده لقب الدوري الممتاز، وتفريط الأبيض فيه بسهولة.

قال عمرو أديب، على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":

"على إدارة النادي الأهلى إرسال برقية شكر للزمالك على الدوري هذا العام، فقد أهدى الزمالك الدرع دليفري للجبلاية وفوقه باقة ورد وبوسة كمان".

وأضاف: "للأسف ضيعناه كما ضيعنا العشرات قبله، ولكن هذا العام كنا قاب قويسين أو أدنى. نادي غير مفهوم على الإطلاق".

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وكان الزمالك تعادل أمس أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل منها، ليحتل المركز الثالث برصيد 67 نقطة، بعد خوضه لـ30 مباراة، ليبتعد عن الأهلي المتصدر برصيد 74، الذي خاض 32 مباراة.