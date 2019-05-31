محمد صلاح: أحب الرد على المشككين ومنافستي مع هاري كين أمر رائع

تحدث محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن مواجهة هاري كين مهاجم توتنهام قبل النهائي الذي سيجمع بينهما بنهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

وأكد صلاح في حواره مع جاري لينيكر بقناة "بي تي سبورت" البريطانية أنه يحب أن يواجه أفضل اللاعبين في المسابقة لأنها تصبح أفضل عند مواجهتهم، مثل هاري كين.

وواصل: "هاري كين من أفضل اللاعبين، هو أثبت

ذلك خلال السنوات الماضية الأخيرة، هو هداف السبيرز، وكرة القدم الإنجليزية، وأضاف ضاحكًا: "بالطبع قبل قدومي".

وتابع نجم الريدز: "كيف أتصور مباراة النهائي؟ لا توجد سوى صورة واحدة فقط أراها أمامي كل يوم! ".

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وعن مستواه المميز منذ قدومه إلى ليفربول وهل توقع ذلك، رد قائلًا: "نعم لأكون صادقًا لكنني كنت أريد أن أثبت جودتي وأرد على المشككين الذين ظنوا عكس ذلك، أنا ألعب وأستمتع باللحظة الحالية".

ليرد عليه لينيكر: " هل يعطيك ذلك الشعور فرحة؟ "، ليجيب صلاح:" ذلك الأمر يدفعني إلى الأمام بالتأكيد، أعتقد أنني قمت بالرد عليهم خلال العامين بشكل جيد".