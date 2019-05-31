يواصل فريق بتروجت تدريباته يوميا بملعبه استعدادا للقاء المقاولون الاثنين المقبل في الجولة الأخيرة للدوري الممتاز. ويأتي استعداد الفريق البترولي وسط ظروف صعبة وتهديد مسئولي النادي بالانسحاب لإصرار اتحاد الكرة على إقامة لقاء الفريق مع المقاولون أولا قبل لقاء الأخير مع الأهلي. وسوف يغيب عن اللقاء أحمد زولا لاعب وسط الفريق لحصوله على الإنذار الثالث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بتروجت يتدرب يوميًا استعدادًا للقاء المقاولون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.