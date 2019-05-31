مجلس بتروجيت يجتمع لبحث أزمة موقعة المقاولون.. الأحد

يعقد مجلس إدارة نادي بتروجيت اجتماعًا صباح بعد غدٍ "الأحد"، لبحث تطورات أزمة مؤجلات الدوري، خصوصًا لقاء الفريق البترولي مع المقاولون، والمزمع إقامته، الإثنين المقبل، التي ستحدد بشكل نهائي بقاء الفريق بالدوري الممتاز، أو هبوطه للقسم الثاني.
وكان بتروجيت طلب أن يلتقي المقاولون أولًا مع الأهلي، الذى كان مقررًا يوم الثلاثاء الماضي، بحسب الجدول السابق، قبل التعديل لتحقيقمبدأ تكافؤ الفرص.
وأكد أحمد فهيم، نائب رئيس نادى بتروجيت، أن فريقه يهمه أن يلعب مع المقاولون بعد مواجهة الأخير للأهلي بهدف مواجهة المنافس وهو مجهد وربما يكون هناك نقص في صفوفه من توابع مواجهة الأهلي التي من المؤكد أن تتسبب في خسائر بدنية وعددية من إنذارات
وقال سنواجه المقاولون، يوم الإثنين، وهو متحفز للفوز للدخول بقوة في المربع الذهبي، لكن بعد مواجهته للأهلي قد يخسر وبالتالي ستكون حظوظه أقل وسينعكس أيضًا على روحه المعنوية ودوافعه قبل مواجهته لنا.
قال فهيم إن جميع الأطروحات مطروحة على مائدة اجتماع مجلس إدارة النادي غدًا، ومنها الانسحاب من الدوري وتصعيد الأزمة إلى الاتحاد الأفريقي" كاف"، والدولي " الفيفا".
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