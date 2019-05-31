الأهلي يعلن التعاقد مع 3 صفقات لفريق اليد

أعلن رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إتمام التعاقد بشكل رسمي مع 3 صفقات جديدة لدعم الفريق الأول لكرة اليد «رجال» خلال الموسم الجديد.
وأوضح عبدالقادر أن الأهلي تعاقد رسميًا مع أحمد عادل وباهر البدراوي القادمين من صفوف فريق طلائع الجيش، ومحمد جمال القادم من صفوف فريق الجزيرة.
وأشار إلى أن التعاقد مع اللاعبين الثلاثة جاء بعد أدائهم المتميز في الموسم الأخير، وفي ظل الجهود الكبيرة التي يقوم بها مجلس إدارة النادي لتدعيم كافة الفرق؛ للمنافسة بقوة على البطولات خلال الفترة القادمة.
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