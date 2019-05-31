وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة ضبط سير العمل داخل مراكز الشباب، وتشكيل لجان متابعة من الوزارة بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بمحافظات الجمهورية، وذلك لعمل زيارات مفاجئة وإحالة ونقل المقصرين المتقاعسين عن أداء عملهم وتقديم وتطوير الخدمات لدى المواطنين والأعضاء المترددين على المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية.
وقد استهدفت لجان الرقابة مراكز الشباب الآتية: في محافظة القاهرة "المعصرة، زهراء المعادي"، محافظة بورسعيد"مركز شباب القابوطي"، محافظة سوهاج"مركز شباب روافع القصير"، محافظة الجيزة شملت لجان المراقبة مراكز شباب كل من "نزلة البطران، الصف، شبرامنت، نزلة الأشطر، المنيب، كفرطهرمس، خرطة عاصم، بولاق الدكرور، رابعة العدوية"، محافظة البحر الأحمر"مركز شباب شلاتين، مركز شباب مبارك، مركز شباب الحمراوين، مركز شباب القصير، نادي ٦ أكتوبر، نادي الشبان المسلمين".
تم إحالة جميع المقصرين من مديري مراكز الشباب إلي التحقيق وتغييرهم، كما تم نقل عدد من مديري إدارات الشباب بالمدن التي تقع فيها مراكز الشباب التي عانت من الإهمال والمشكلات التي أثرت على طبيعة العمل وإيقاف الأنشطة الرياضية في هذه المراكز.
وفي سياق متصل تم حصر المشكلات التي
وفي هذا الصدد أكد وزير الشباب والرياضة، أن المتابعات والزيارات المفاجئة مستمرة، على كل المنشآت الشبابية والرياضية، وذلك لتحقيق رؤية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتطوير مراكز الشباب وتحويلها لمراكز إبداعية وتنويرية، ومساهمتها في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.
وشدد الدكتور أشرف صبحي، على استمرار العمل داخل مراكز الشباب، وتطوير الأنشطة الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية لتوسيع قاعدة الممارسين لها، وفقًا لخطة وزارة الشباب والرياضة التي تستهدف اكتشاف الموهوبين في مراكز الشباب فى مختلف المجالات وتفريغ طاقات الشباب الإيجابية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الشباب تحيل عددًا من المسئولين بمراكز الشباب للتحقيق والنقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.