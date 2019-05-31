لاسارتي يمنح لاعبي الأهلي راحة 48 ساعة من التدريبات

قرر مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة سلبية من التدريباتلمدة 48 ساعة.
ومن المنتظر أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته بعد غدٍ
وخاض الفريق تدريبات قوية علي مدار الأيام الماضية، ومن ثم قرر «لاسارتي» منح اللاعبين راحة سلبية اليوم وغدا السبت.
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