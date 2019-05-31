قرر مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة. لمدة 48 ساعة. ومن المنتظر أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته بعد غدٍ الأحد على ملعب التتش بالجزيرة. وخاض الفريق تدريبات قوية علي مدار الأيام الماضية، ومن ثم قرر «لاسارتي» منح اللاعبين راحة سلبية اليوم وغدا السبت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لاسارتي يمنح لاعبي الأهلي راحة 48 ساعة من التدريبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.