جماهير الزمالك تشعل تويتر بهاشتاج "شكرًا جروس"

ودعت جماهير نادي الزمالك كريستيان جروس المدير الفني للفريق علي طريقتها الخاصة بعد ساعات من رحيله عن تدريب الفريق الأبيض.
ودشنت الجماهير الزملكاوية علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج "شكراً جروس" والذي تصدر قائمة الأكثر رواجاً علي الموقع .
وكان رئيس نادي الزمالك قدأعلن بشكل مفاجئ مساء أمس عن انتهاء العلاقة مع المدرب السويسري بعد التعادل أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الدوري الممتاز، بعد أيام قليلة من التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولي
وأعلن الزمالك عن تعيين خالد جلال كمدير فني للفريق خلال المرحلة المقبلة، حيث ينافس الزمالك بقوة علي بطولتي الدوري وكأس مصر .
يذكر أن جروس كان قدحقق لقب السوبر المصري السعودي علي حساب الهلال بجانب لقب الكونفدرالية، كما تأهل الفريق إلي ربع نهائي كأس مصر بينما ودع البطولة العربية أمام الاتحاد السكندري .
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