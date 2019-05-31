رياضة | برشلونة مهدد بعقوبة نارية بسبب "جريزمان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة مهدد بعقوبة نارية بسبب "جريزمان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر برنامج "El Larguero" الإسباني. الشهير، أن مسئولو فريق برشلونة الإسباني، دخلوا في مفاوضات مع الفرنسي جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد السابق، منذ شهر نوفمبر الماضي.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية، أن الفريق الكاتالوني قد يتعرض لعقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب المفاوضات مع جريزمان، حيث تنص قوانين الفيفا للأندية بالتفاوض مع أي لاعب في الأشهر الستة الأخيرة من عقده وليس قبل ذلك.

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وفي حالة ثبوت تفاوض برشلونة مع جريزمان منذ شهر نوفمبر، بدون علم أتليتيكو مدريد، يمكن أن يتعرض لعقوبة من الفيفا، الذي يتدخل بحكم منصبه.

وكان جريزمان أعلن أنه لن يستمر في صفوف أتلتيكو مدريد وسيغادر خلال سوق الانتقالات الصيفي.