رياضة | رامبو يقترب من الانضمام لجهاز "جلال".. وعقبة وحيدة أمام أيمن طاهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رامبو يقترب من الانضمام لجهاز "جلال".. وعقبة وحيدة أمام أيمن طاهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصدر داخل النادي الزمالك، أنه لم يتم التواصل حتى الآن مع نبيل محمود من جانب خالد جلال، ولكنه الأقرب للانضمام للجهاز الفني ويعد المرشح الأبرز ليصبح الجهاز مكون من نبيل محمود وأمير عزمي واسم أخر وسيرحل أيمن عبدالعزيز.

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وتابع المصدر في تصريحات خاصة:"أيمن طاهر مرتبط بالعمل في الجهاز الفني للاتحاد السكندري حيث لم يرحل عن صفوف الفريق بعد رحيل حلمي طولان بعد تمسك محمد مصيلحي وطلعت يوسف به".

وأكمل:"مدرب الحراس مستمر لحين الانتهاء من المباراة المقبلة أمام سموحة وهو ما سيمثل عقبة لتعيينه الآن في الجهاز الفني الجديد للزمالك وقد يحدث تواصل بين الزمالك والاتحاد لحل الأزمة.