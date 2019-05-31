رياضة | مفاجأة.. الزمالك يفاوض مدرب أجنبي بعد تعيين "جلال"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الزمالك يفاوض مدرب أجنبي بعد تعيين "جلال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

على الرغم من إتفاق نادي الزمالك مع خالد جلال لتولي المسئولية الفنية للفريق خلفًا للسويسري كريستيان جروس بعد التعادل مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله ضمن منافسات بطولة الدوري لكن أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك يتحرك في إتجاه مختلف.

ويقود أمير مرتضى خط المفاوضات حاليًا مع مدرب أجنبي وسط رفضه لاستمرار خالد جلال خلال الموسم المقبل وأن تكون مهمته مؤقتة فقط مع الفريق.

Advertisements

ويتكتم أمير مرتضى حاليًا على إسم المدير الفني الأجنبي الجديد حتى لا يهتز الجهاز الفني الحالي للفريق والحفاظ على تركيز اللاعبين داخل المستطيل الأخضر.

ويستعد الزمالك لملاقاة حرس الحدود يوم الإثنين المقبل في آخر مواجهات الفريق ببطولة الدوري قبل توقف المسابقة بسبب بطولة أمم افريقيا 2019.