رياضة | بالأرقام.. جروس يفقد مليون دولار برحيله عن الزمالك

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن بعض البنود في عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك بعد رحيله عن الفريق.

وأكد المصدر أن عقد المدرب كان يتضمن حصوله على 3 شهور حال التتويج ببطولة الدوري وشهرين حال التتويج بكأس مصر، ليصل الإجمالي إلى مليون دولار.

ويحصل جروس في إجمالي عقده مع الزمالك على مليوني و200 ألف دولار بما يصل إلى 200 ألف دولار في الشهر الواحد.

وكان الزمالك قد أعلن بالأمس رحيل جروس عن تدريب الفريق بعد التعادل مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله ضمن منافسات بطولة الدوري.

وتولى خالد جلال المسئولية الفنية للزمالك خلفًا لجروس بعد رحيله عن تدريب الفريق حيث يحظى بثقة كبيرة ودعم من جانب الإدارة.