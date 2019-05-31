رياضة | صلاح على رأس قائمة ليفربول لمواجهة توتنهام في نهائي الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح على رأس قائمة ليفربول لمواجهة توتنهام في نهائي الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجه منذ قليل فريق ليفربول الإنجليزي، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، لخوض مواجهة توتنهام هوتسبير، على ملعب وانداميترو بولتانو، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن قائمة اللاعبين للقاء النهائي والتي ضمت 25 لاعبا وعلى رأسهم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني المصري.

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