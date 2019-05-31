رياضة | صلاح على رأس قائمة ليفربول لمواجهة توتنهام في نهائي الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح على رأس قائمة ليفربول لمواجهة توتنهام في نهائي الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
توجه منذ قليل فريق ليفربول الإنجليزي، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، لخوض مواجهة توتنهام هوتسبير، على ملعب وانداميترو بولتانو، في نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن قائمة اللاعبين للقاء النهائي والتي ضمت 25 لاعبا وعلى رأسهم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني المصري.
وجاءت القائمة كالآتي:-
أليسون - فان دايك - ماتيب - ألكساندر أرنولد - روبرتسون - لوفرين - ميلنر - ريان بريوستر - فابينيو - فيرمينو - جوميز - هندرسون - كويمين كيليهر - لالانا - ماني - صلاح - مينيوليه - مورينو - أوريجي - تشامبرلين - ستوريدج - شاكيري - فالوينالدوم.
فيما تم استبعاد الغيني نابي كيتا، للإصابة والتي تعرض لها خلال مواجهة برشلونة الإسباني، في دور نصف النهائي للبطولة.