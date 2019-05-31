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رياضة | بالصور.. نجوم المجتمع يحضرون حفل سحور DHL

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حضر نجوم المجتمع المصري حفل سحور شركة DHL والذي أقيم بفندق فور سيزونز بالقاهرة.

 

ورحب نور سليمان المدير التنفيذي للشركة عن الشرق الاوسط وشمال إفريقيا وأحمد الفنجري المدير العام للشركة بجميع الضيوف الذين لبوا الدعوة.

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وتواجد من نجوم الكابتن حسام البدري رئيس نادي بيراميدز  وطاهر أبر زيد وزير الرياضة الأسبق وجوهر نبيل عضو مجلس إدارة الأهلي، ومن نجوم الفن الفنانة روجينا، والفنانة ، بجانب عدد كبير من عملاء الشركة.

 

ووجه العملاء الشكر للشركة على الدعوة الكريمة واهتمامها بالجميع وأكدوا على أنها مبادرة رائعة من جانب DHL، للجلوس مع العملاء.

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