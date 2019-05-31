رياضة | ماني وكوليبالي على رأس قائمة السنغال لأمم إفريقيا 2019

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أعلن أليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغالي الأول لكرة القدم، عن قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.