رياضة | "الرياضة" تحيل عددا من المسئولين بمراكز الشباب للتحقيق والنقل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الرياضة" تحيل عددا من المسئولين بمراكز الشباب للتحقيق والنقل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة ضبط سير العمل داخل مراكز الشباب، وتشكيل لجان متابعة من الوزارة بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بمحافظات الجمهورية ، وذلك لعمل زيارات مفاجئة وإحالة ونقل المقصرين المتقاعسين عن أداء عملهم وتقديم وتطوير الخدمات لدى المواطنين والاعضاء المترددين على المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية.

وقد استهدفت لجان الرقابة مراكز الشباب الاتية: في محافظة القاهرة " المعصرة ، زهراء المعادي" ، محافظة بورسعيد" مركز شباب القابوطي" ، محافظة سوهاج" مركز شباب روافع القصير" ، محافظة الجيزة شملت لجان المراقبة مراكز شباب كل من " نزلة البطران، الصف، شبرامنت، نزلة الأشطر، المنيب، كفر طهرمس، خرطة عاصم، بولاق الدكرور، رابعة العدوية" ، محافظة البحر الأحمر" مركز شباب شلاتين ، مركز شباب مبارك، مركز شباب الحمراوين، مركز شباب القصير، نادي ٦ أكتوبر، نادي الشبان المسلمين ".

و تم إحالة جميع المقصرين من مديري مراكز الشباب الي التحقيق وتغييرهم، كم تم نقل عدد من مديري إدارات الشباب بالمدن التي تقع فيها مراكز الشباب التي عانت من الإهمال والمشكلات التي أثرت على طبيعة العمل وإيقاف الأنشطة الرياضية في هذه المراكز.

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وفي سياق متصل تم حصر المشكلات التي تواجه المسئولين والاعضاء بمراكز الشباب وهم "مركز شباب المسيد الأبيض ببني سويف، مركز شباب أبوخروع بأبوصوير بالاسماعلية، مركز شباب نجح السايح بأسوان" حيث تم تقديم دعم مادي، ولوجيستي، لممارسة الأنشطة الرياضية بشكل يليق بالأعضاء المترددين على مراكز الشباب.

وفي هذا الصدد أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن المتابعات والزيارات المفاجئة مستمرة، على كل المنشآت الشبابية والرياضية، وذلك لتحقيق رؤية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بتطوير مراكز الشباب وتحويلها لمراكز إبداعية وتنويرية ، ومساهمتها في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.

وشددصبحي، على استمرار العمل داخل مراكز الشباب، وتطوير الأنشطة الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية لتوسيع قاعدة الممارسين لها ، وفقا لخطة وزارة الشباب والرياضة التي تستهدف إكتشاف الموهوبين في مراكز الشباب فى مختلف المجالات وتفريغ طاقات الشباب الايجابية .