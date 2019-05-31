رياضة | جلسة خاصة بين رئيس الزمالك و" خالد جلال" قبل الإعلان الرسمي عن الجهاز المعاون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جلسة خاصة بين رئيس الزمالك و" خالد جلال" قبل الإعلان الرسمي عن الجهاز المعاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل خالد جلال المدير الفني الجديد للزمالك لمقر القلعة البيضاء بميت عقبة لعقد جلسة خاصة مع رئيس الزمالك لاختيار الجهاز المعاون له.

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وجاء ذلك بعد أن أعلن رئيس نادي الزمالك، تعيين خالد جلال، مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا للسويسري كريستيان جروس، بعد انتهاء عقده مع النادي، ورحيله رسميًا عن تدريب القلعة البيضاء، بعد التعادل مع الإنتاج الحربي بالدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يعرض جلال عددا من الأسماء للاستقرار على جهازة الفني قبل إعلانه رسميا لقيادة الفريق بالدوري الممتاز.