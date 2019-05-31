رياضة | التتويج بالكونفيدرالية "لعنة" على المدربين الأجانب مع الأندية المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التتويج بالكونفيدرالية "لعنة" على المدربين الأجانب مع الأندية المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن التتويج بكأس الكونفيدرالية مع الأندية المصرية أصبح لعنة على المدربين الأجانب، فبمجرد معانقة أي مدرب أجنبي للكأس الغالية، يعقبه الرحيل عن تدريب الفريق المصري الفائز باللقب الإفريقي، وكأنه بتتويجه بهذا اللقب يحجز تذكرة لمغادرة النادي.

البداية كانت مع الاسباني خوان كارلوس جاريدو والذي حقق إنجازًا تاريخيًا مع الأهلي بعدما قاده للتتويج بكأس الكونفيدرالية لأول مرة في تاريخه، وتاريخ الأندية المصرية عموما عام 2014 على حساب فريق سيوي سبورت الإيفواري، حيث خسر ذهابًا 2/1 وفاز في الإياب 1 / 0، ولكن رحل "جاريدو" عن تدريب الفريق بعد عدة أشهر من تتويجه باللقب، وكان قد حصد مع الفريق أيضًا كأس السوبر المصري.