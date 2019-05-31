اونلاين | تابع لايف MaTcH الترجي| مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر رابط مباراة الترجي اليوم بدون تقطيع kora es tunise

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تقام اليوم المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم والتي تجمع بين الترجي الرياضي التونسي والوداد الرياضي المغربي والتي يحتضنها الملعب الاوليمبي في رادس.

وكان كل فريق قد إستعد للمباراة بالصورة المثلى حيث تدرب نادي الوداد المران الأخير له يوم الأربعاء قبل السفر الخميس إلى تونس إستعداداً للمشهد الختامي.

وتطمح كتيبة فوزي البنزرتي في الحصول على اللقب الثاني خلال السنوات الثلاثة الماضية بعد الحصول على البطولة عام 2017.

في المقابل يمني معين الشعباني النفس بالمحافظة على اللقب بعد التتويج ببطولة الموسم الماضي على حساب النادي الاهلي المصري.

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ويفتقد الترجي في تلك المباراة لنجم الفريق الشعلالي الذي حصل على بطاقة صفراء ثانية في مباراة الذهاب ويحضر الشعباني ثلاثة خيارات لإنقاذ هذا الغياب.

ومن المنتظر أن تنقل المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتنقل على القنوات التالية :-

1. بي إن سبورتس

2. التونسية الأرضية

3. قناة المغربية 3 " بث أرضي "