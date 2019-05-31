انت الان تتابع صلاح والفرصة الثانية في نهائي دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٣١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ ص

محمد صلاح

تبدد حلم نجم المنتخب الوطني محمد صلاح في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعد مشاركته في المباراة النهائية أمام ريال مدريد لمدة 25 دقيقة فقط، قبل التعرض لإصابة بسبب مدافع الريال سيرجيو راموس، ليخرج صلاح باكيًا ويخسر الليفر بنتيجة 3-1، لتتاح له فرصة العودة إلى النهائي من جديد بمواجهة توتنهام هذه المرة، غدًا السبت. نعم، لم يقدم صلاح نفس مستويات الموسم الماضي، بتراجع حصيلته التهديفية من 44 إلى 26 في جميع المسابقات، وفشله في التسجيل في 8 مباريات متتالية، إلا أنه سقط ضحية لمستويات العام الماضي فقط.

Advertisements

وصنع صلاح 8 أهداف في الدوري احتل بها المركز الثالث، في الوقت الذي تصدر فيه القوائم التالية: أكثر من سدد على المرمى بـ137 تسديدة وأكثر من خلق الفرص بـ68 فرصة وأكثر من خلق فرصا محققة للتسجيل بـ16 فرصة، وأكثر من لمس الكرة في منطقة جزاء الخصم بواقع 322 مرة، وأكثر من أكمل المراوغات الناجحة بواقع 81 مراوغة. وبالتالي