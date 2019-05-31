انت الان تتابع عمرو أديب عن الزمالك: نادٍ غير مفهوم على الإطلاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م
نادي الزمالك
حث الإعلامي عمرو أديب، مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على إرسال برقية شكر لغريمه الزمالك، وذلك بعد ساعات من تفريط الفريق المتوج مؤخرًا بلقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، في فوز مهم محليًا وسقط في فخ التعادل مع ضيفه الإنتاج الحربي بنتيجة (1-1)، مساء أمس الخميس، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وتقدم المغربي خالد بوطيب للزمالك في الدقيقة (46) لكن الإنتاج الحربي تعادل سريعًا عن طريق معاذ الحناوي من ضربة جزاء (54) بعد مباراة حافلة بالندية والإثارة بين الفريقين.
وكتب عمرو أديب المعروف بحبه الشديد لنادي الزمالك، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الجمعة: على اداره النادي الاهلى ارسال برقيه شكر للزمالك على الدوري هذا العام . فقد اهدي الزمالك الدرع دليفري للجبلايه وفوقيه باقه ورد وبوسه كمان . للاسف ضيعناه كما ضيعنا العشرات قبله
وكتب عمرو أديب المعروف بحبه الشديد لنادي الزمالك، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الجمعة:
— Amr Adib (@Amradib)
على اداره النادي الاهلى ارسال برقيه شكر للزمالك على الدوري هذا العام . فقد اهدي الزمالك الدرع دليفري للجبلايه وفوقيه باقه ورد وبوسه كمان . للاسف ضيعناه كما ضيعنا العشرات قبله ولكن هذا العام كنا قاب قويسين او ادنى . نادي غير مفهوم على الاطلاق— Amr Adib (@Amradib) May 31, 2019
ورفع الزمالك رصيده إلى 67 نقطة محتلًا المركز الثالث ويتبقى له 4 مباريات بالدوري، في المقابل ارتفع رصيد الإنتاج الحربي بقيادة مدربه مختار مختار إلى 38 نقطة في المركز الـ11 ليضمن البقاء بالدوري الممتاز رسميًا.
وعقب المباراة، أعلن رئيس الزمالك تعيين خالد جلال في منصب المدير الفني للفريق، وأكد أن جلال سيقود التدريبات، موضحاً أن جروس عقده انتهى.
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