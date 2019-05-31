انت الان تتابع عمرو أديب عن الزمالك: نادٍ غير مفهوم على الإطلاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م

نادي الزمالك

حث الإعلامي عمرو أديب، مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على إرسال برقية شكر لغريمه الزمالك، وذلك بعد ساعات من تفريط الفريق المتوج مؤخرًا بلقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، في فوز مهم محليًا وسقط في فخ التعادل مع ضيفه الإنتاج الحربي بنتيجة (1-1)، مساء أمس الخميس، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وتقدم المغربي خالد بوطيب للزمالك في الدقيقة (46) لكن الإنتاج الحربي تعادل سريعًا عن طريق معاذ الحناوي من ضربة جزاء (54) بعد مباراة حافلة بالندية والإثارة بين الفريقين.

وكتب عمرو أديب المعروف بحبه الشديد لنادي الزمالك، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الجمعة: على اداره النادي الاهلى ارسال برقيه شكر للزمالك على الدوري هذا العام . فقد اهدي الزمالك الدرع دليفري للجبلايه وفوقيه باقه ورد وبوسه كمان . للاسف ضيعناه كما ضيعنا العشرات قبله