شكرا لقرائتكم خبر عن «البدري» يشيد بدعم تركي آل الشيخ: بيراميدز يحضر لموسم قوي محلياً وأفريقياً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، إن الفريق قدم موسماً متميزاً وهذا بشهادة الكثيرين الذين أشادوا بالمردود الفني للفريق على مدار الموسم رغم قصر مدة تكوين الفريق في البداية، والتي لم تتجاوز الشهرين، وبعد ١٠ أشهر نجح في تحقيق هذه الطفرة الهائلة في الدوري المصري.

وأشار «البدري»، في تصريحات صحفية إلى أن بيراميدز أضاف للمنافسة قوة وإثارة وأن جمع الفريق 70 نقطة في موسمه الأول أمرا غير مسبوق.

وأضاف ا«لبدري»، تأهل بيراميدز للعب في احدي البطولات الإفريقية بجانب اختيار 5 لاعبين من الفريق لصفوف المنتخب الوطني في كأس أمم أفريقيا، شيء مميز للغاية بالنسبة لفريق في أول مواسمه بالكرة المصرية، موضحا أن ما حدث من إنجاز هو نتيجة لتخطيط ومجهود خرافي من مالك النادي المستشار تركي آل الشيخ ،ومجلس الادارة مهنئا القائمين على هذا العمل سواء من تواجدوا في وقت سابق أو تواجدوا حالياً على ما حدث من إنجاز.

وأشار «البدري» إلى أن ما وصل إليه بيراميدز في موسمه الأول، أمر مرضي للغاية، رغم سعي الإدارة نحو تقديم شيء أفضل من ذلك.

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وواصل البدري تأكيده على أن هناك مجموعة عمل وتواصل دائم للتحضير مبكرا للموسم الجديد خاصة وأن الكل يسعى للنجاح وحصد جميع البطولات الممكنة، مشيرا إلى أن الجميع على تواصل مستمر للتحضير على المستويين المحلي والإفريقي، والكل يعد بشيء أفضل في الموسم المقبل.

وشدد البدري على أن الموسم كان صعبا بسبب ضيق الوقت وعدم استقرار هيكل الفريق، حيث شهدت الأشهر العشرة الماضية عمل دؤوب للمجلس لاختيار عناصر وأجهزة فنية للوقوف على أفضل شيء ممكن، وكانت هناك إيجابية كبيرة في بعض الأمور، والآن استقرت الأمور كثيراً، وأصبح هناك قوام متميز لبيراميدز يمكن من خلاله البناء للموسم الجديد مع مدير فني سيتولى المهمة عقب رحيل رامون دياز بنهاية الموسم المحلي.

أضاف البدري، أن إدارة النادي تفكر حاليا في التحضير للموسم الجديد مبكرا سواء بالتعاقد مع مدرب وجهاز فني جديد، بجانب اختيار العناصر الجديدة التي سيتم التعاقد معها لدعم الفريق، كما أن هناك جلسة بين المسئولين في بيراميدز وعلى رأسهم المستشار تركي آل الشيخ، لتقييم المجموعة الحالية من اللاعبين والتدعيمات المطلوبة، خاصة وأن الفريق يحتاج لمدرب في أسرع وقت تحضيرا للموسم الجديد الذي يستهله بيراميدز بالمشاركة في الكونفدرالية.

وشدد رئيس بيراميدز، على أن هناك أكثر من سيرة ذاتية لمدربين أجانب كما أعلن المستشار تركي ال الشيخ يتم دراسة موقفهم حاليا والمجلس قرر تأجيل حسم الأمور لنهاية الموسم، مشددا على أنه بعد عيد الفطر المبارك سيتم الإعلان عن المدير الفني الجديد الذي سيتولى المهمة خلفا لرامون دياز، بجانب الإسراع في خطوات التعاقد مع لاعبين جدد لدعم الفريق، مع بداية فترة الإعداد يوم 25 يونيو المقبل.

وأوضح حسام البدري أنه مرتبط بنادي بيراميدز ومستمر مع الفريق، وكل هدفه كان نجاح التجربة ليكون بيراميدز الأفضل على الإطلاق، موضحا أنه يحاول نقل خبرته الطويلة للفريق في المشوار الإفريقي والذي سيكون صعب للغاية ويحتاج لوجود جهاز فني ولاعبين أصحاب خبرات بالقارة السمراء.