شكرا لقرائتكم خبر عن تعثر الزمالك عقب تتويجه بالألقاب عرض مستمر.. 12 مشهد بالفيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

لم تهنأ جماهير نادي الزمالك بفرحة تتويج فريقها بلقب الكونفدرالية الأفريقية سوى لأيام معدودة، حتى جاء موعد تعثر متكررة ومستمرللفريق عقب حصد الألقاب والكؤوس، وذلك على يد الانتاج الحربي بمنافسات الدوري الممتاز للموسم الجاري، والتعادل إيجابياً وفقدان نقطيتن في صراع القمة على لقب الدوري الممتاز في الأنفاس الأخيرة من عمره.

تعثر فريق الكرة بالزمالك عقب تذوق طعم التتويج والفرحة أمراً ليس جديد على القلعة البيضاء، حيث اعتاد لاعبو الفريق على انهاء أفراح أنصارهم بشكل سريع بتلقي الخسائر أو التعادلات المخيبة بعد كل لقب ينجحون في تحقيقه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي 12 واقعة للزمالك تعثر خلالها و«عكنن» على جماهيره خلالها عقب أيام معدودة من حصده للألقاب.

البداية كانت بتتويج الزمالك بالسوبر الأفريقي نسخة 1994 على حساب الأهلي بجوهانسبورج بجنوب أفريقيا، حيث أعقب تتويج أبناء ميت عقبة باللقب التعثر في 3 مباريات متتالية بمسابقة الدوري العام فتعادل سلباً أمام غزل المحلة ثم الخسارة أمام الترسانة بهدفين مقابل هدف والتعادل أمام الإسماعيلي بدون أهداف.

ويعقب تتويج الزمالك بلقب دوري أبطال أفريقيا نسخة 1996 على حساب شوتنج ستارز النيجيري، تعادل مخيب للأمال أمام المقاولون يضيق الفارق بينه وبين غريمه التقليدي الأهلي في جدول ترتيب مسابقة الدوري.

وفي ظل أفراح جماهير الزمالك بتتويج فريقها بلقب السوبر الأفريقي الثاني بتاريخه على حساب المقاولون العرب في نسخة 1997، يصعق فريق الكروم السكندري أبناء ميت عقبة برباعية صادمة بملعب الإسكندرية بمسابقة الدوري العام.

ويُتوج الزمالك بلقب كأس مصر موسم 1998-1999، بثلاثية تاريخية على حساب الإسماعيلي، إلا أن سلسلة الاخفاقات تعقب حصد اللقب بخسارة أمام كوارا يونايتد النيجيري بكأس الاتحاد الأفريقي بهدفين مقابل هدف، ثم تعادلين مخيبين للأمال بالدوري أمام كل من المقاولون العرب وجولدي وفقدان 4 نقاط متتالية في مستهل المشوار بالمسابقة المحلية.

مسلسل التعثر والاخفاق عقب حصد الألقاب يستمر في قلعة ميت عقبة، فيتعادل الفريق الأبيض أمام نظيره المصري البورسعيدي بالدوري العام بملعب القاهرة الدولي عقب أيام قليلة من معانقة الفريق لبطولة كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس نسخة 2000 على حساب كاون ياوندي الكاميروني وعودته باللقب الثمين خارج حدود البلاد.

يعود الزمالك لمواقفه البايخة مع جماهيره ويتعادل مع فريق بنها المغمور أحد أندية دوري القسم الثالث، خلال انطلاقته بذهاب دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر موسم 2001-2002، عقب أيام قليلة من تربعه على عرش القارة الأفريقية وحصد لقب دوري الأبطال على حساب الرجاء البيضاوي المغربي.

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وتغيب البطولات عن الزمالك لفترة طويلة حتى تعود شمسها لتسطع على جدران ميت عقبة بحصد لقب كأس مصر موسم 2007-2008 على حساب إنبي في المباراة النهائية، إلا أن الفرحة لم تدم طويلاً، فيتلقى الفريق الهزيمة على يد منافسه الأزلي الأهلي بمستهل مشوارهما بدور المجموعات لرابطة دوري الأبطال الأفريقي.

لعنة التتويج بالألقاب عرض مستمر في الزمالك، فيحقق الفريق لقب كأس مصر موسم 2013-2014 بهدف متأخر على حساب سموحة في المباراة الختامية للمسابقة، ولكن يعقبها سلسلة من الاخفاقات للأبيض، بتعادل لايسمن ولايغني من جوع أمام مازيمبي الكونغولي بالإسكندرية ثم خسارتين على التوالي أمام فيتا كلوب الكونغولي والهلال السوداني بدور المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا.

وعقب غياب طويل عن تذوق طعم التتويج بدرع الدوري العام دام لـ 11 موسماً، يحصد أبناء زاموار اللقب أخيراً ويحتفل لاعبوه بالدرع في الجولة الختامية أمام وادي دجلة، إلا أن الهزيمة المعتادة عقب التتويج كانت في انتظار الزمالك، هذه المرة على يد ليوبار الكونغولي بدور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية.

وينهي الأهلي النحس الذي لازمه على مدار 56 عاماً بمسابقة كأس مصر ويحقق أولى انتصار له على الأهلي منذ 8 أعوام في المباراة النهائية لكأس مصر 2014-2015، محققاً اللقب عن جدارة واستحقاق، ولكن يكرر أبناء حلمي زاموار السيناريو ويتلقون الخسارة الأثقل في تاريخهم على يد النجم الساحلي التونسي بذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية بخماسية، مكررين كارثة كوماسي على يد كوتوكو في 1987.

ويُتوج الزمالك بلقب السوبر المصري 2016 للمرة الأولى على حساب الأهلي، وللمرة الثالثة في تاريخه، في لقاء احتضنه ملعب محمد بن زايد بالامارات، إلا أن الأفراح تتوقف كالعادة في ميت عقبة بخسارة على يد الانتاج الحربي بثنائية بمنافسات الدوري العام، لتزيد الخسارة من فارق النقاط بينه وبين الأهلي على قمة الدوري أنذاك.

وأخيراً ينجح الزمالك في حصد لقب الكونفدرالية الأفريقية ويحقق أول لقب قاري منذ 16 عاماً، ويعقب هذا الانجاز بـ 96 ساعة خسارة نقطتين ثمينتين بالتعادل أمام الانتاج الحربي، أحد الأندية المهددة بالهبوط لدوري القسم الثاني في الموسم الجاري، لتشتعل المسابقة من جديد ويمنح الفريق الأبيض هدية كبرى لغريمه التقليدي الأهلي.