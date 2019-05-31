الزمالك يطالب بحكام أجانب فى لقاء حرس الحدود...

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جدة - عمرو شويل طلب مسئولو نادي الزمالك، تعيين حكام أجانب لمباراتهم المقبلة أمام حرس الحدود المقرر لها العاشرة مساء الإثنين المقبل باستاد المكس فى الاسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ30 للدوري.
وتنتظر لجنة الحكام وصول الـ25 ألف دولار من أجل التفاوض مع الحكام الأجانب لإدارة مباراة الزمالك.
يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 67 نقطة ويتبقى له 4 مباريات فى الدورى بعدما خاض 30 مباراة، ويتبقى له 4 مباريات أمام حرس الحدود والجونة والإسماعيلي والأهلى ، بينما يحتل حرس الحدود المركز الـ13 برصيد 37 نقطة.
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