شكرا لقرائتكم خالد جلال يصل الزمالك للاجتماع بمرتضى منصور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وصل منذ قليل خالد جلال المدير الفني الجديد للزمالك إلى مقر النادي بميت عقبة لعقد اجتماع مع رئيس النادي لإختيار الجهاز المعاون .
كان نادي الزمالك قد أنهي تعاقده مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني عقب التعادل مع الإنتاج الحربي 1 / 1 ، وتقرر تعيين خالد جلال كمدير فني.
ويعقد عصر اليوم خالد جلال إجتماع مع مرتضى منصور لحسم الجهاز المعاون له.
يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 67 نقطة ويتبقى له 4 مباريات فى الدورى بعدما خاض 30 مباراة، ويتبقى له 4 مباريات أمام حرس الحدود والجونة والإسماعيلي والأهلى.
ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود ، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ30 فى العاشرة مساء الإثنين المقبل باستاد المكس بالإسكندرية.
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