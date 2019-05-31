شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن التشكيل النهائى للجهاز الفنى بعد جلسة "مرتضى_جلال"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة مع خالد جلال المدير الفني الجديد من أجل رسم ملامح الجهاز الفني الجديد للفريق الأبيض والذي سيعاون جلال في مهمته الجديدة.

ومن المقرر أن يجتمع رئيس الزمالك وجلال اليوم لتحديد الشتكيل النهائي لأعضاء الجهاز الفني الجديد ومهام كل عضو، حيث وصل جلال إلى مقر النادي منذ قليل من أجل الاجتماع مع رئيس الزمالك وتحديد الجهاز الفني الجديد.

ويتولي خالد جلال القيادة الفنية للزمالك خلفا للسويسري كريستيان جروس المدير الفني الذي انتهت مهمته بنهاية مايو الجاري وتتحفظ الإدارة على تجديد عقده خاصة بعد التعادل مع الإنتاج الحربي.

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واستقر مسئولو الزمالك على تشكيل الجهاز الفني الجديد والذي سيتكون من خالد جلال مدير فني ونبيل محمود مدرب عام وأمير عزمي مجاهد وتامر عبد الحميد مساعدين مدرب وأيمن طاهر مدرب حراس.

فيما استقرت إدارة الزمالك بذلك علي توجيه الشكر لأيمن عبد العزيز المدرب المساعد بجهاز الزمالك الأخير.