شكرا لقرائتكم الانتاج الحربي يغلق ملف الزمالك ويستعد لمواجهة وادى دجلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ فريق الانتاج الحربى فى العاشرة مساء اليوم الجمعة استعداداته لمواجهة وادى دجلة المقرر لها الاثنين المقبل بالجولة الأخيرة لمسابقة الدوري العام.

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ونجح الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار فى التعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق مساء الخميس فى اللقاء المؤجل من الجولة 31 للدوري ليضمن البقاء بشكل رسمى فى المسابقة .

ويحتل الانتاج الحربى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 42 هدف .