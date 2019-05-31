شكرا لقرائتكم فحص طبي لشريف إكرامى الأحد بعد شرخ الركبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع شريف إكرامي، حارس الأهلي للفحص الطبي بعد غدٍ الأحد للاطمئنان على إصابته برشح في الركبة.

وكان اللاعب قد اكتفى بأداء تدريبات بدنية خفيفة في «الجيم» على هامش مران الفريق الجماعي خلال الـ48 ساعة الماضية، على أن يتم الاطمئنان على إصابته مجددًا بعد غد الأحد قبل انطلاق مران الفريق.

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وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي قد قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الجمعة وغدا ، على أن يستأنف الفريق تدريباته بعد غدٍ الأحد.